Preşedintele Liberty Galaţi: Vrem să fim neutri CO2 până în 2030, dar avem nevoie de protecţie faţă de importurile ieftine Liberty Galati este unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din Romania si, totodata, unul dintre cei mai mari consumatori noncasnici de energie electrica si gaze naturale. ″Avem planul nostru Greensteel si CN30, care reflecta ambitia noastra de a deveni neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in 2030. Este un obiect realizabil si, in acest fel, ar urma sa avem un avans de 20 de ani fata de restul industriei. Insa pentru a ajunge acolo, este mult de munca, munca pe care am inceput-o deja″, a spus Aggarwal. ″De asemenea, vom construi un parc fotovoltaic de 250 MW pe un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Mosora, profesor de economie la ASE, a afirmat ca o parte dintre femeile care au nascut nu se reintorc pe piata fortei de munca poate ca nu mai au un loc de munca, poate nu au unde lasa copilul, dar este posibil sa fie si descurajate sa faca acest lucru, potrivit news.ro.Mihaela Mosora a…

- Cel mai curat aer din Romania il putem respira la Galați, daca vorbim de nivelul poluarii cu particule toxice industriale. Orasul de la malul Dunarii este evidentiat chiar intr-un top european de mediu. Galatiul a reusit sa invinga poluarea: in urma cu 30 de ani aerul din oras era incarcat cu noxele…

- In 2022, costurile operaționale au devenit cea mai importanta problema a IMM-urilor din Romania, surclasand dificultațile privind disponibilitatea muncii calificate, cererea, reglementarea, competiția și accesul la finanțare, arata o analiza facuta de economistul șef al Alpha Bank, Ella Kallai.

- Galatiul va avea cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale UE. Totul in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati

- Elena Udrea nu pierde timpul la inchisoare. Pe langa sarcinile pe care le are probabil de indeplinit zilnic, fostul politician lucreaza la salvarea romanilor și a Romaniei. De la Targșorul Vechi de unde se afla, Elena Udrea vrea sa ii puna pe detinuti la treaba. Problema care s-ar rezolva in Romania…

- „Am vorbit și am atenționat constant ca cea mai mare problema a noastra este DEPOPULAREA care a atins cote catastrofale, iar tendința este una și mai grava”, scrie Vlad Filat . Maia Sandu, Igor Grosu, Dorin Recean și tot PAS, ieșiți din globul de cristal !!! Imediat convocați toata capacitatea intelectuala…

- Romania are 2.5 miliarde de euro pentru ca romanii care lucrau in minerit sau rafinarie sa aiba un loc de munca si dupa ce acestea se inchid, sustine ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis miercuri, toate apelurile din…

- O campanie electorala mai mult decat pozitiva: „Romania are resurse, forta de munca si potential sa performeze in agricultura, energie si IT.” Trei domenii-cheie. Numai ca forta de munca este plecata in strainatate. Asa ca domeniul agricol mai trebuie sa astepte. Deocamdata fermierii romani lupta…