Presedintele kosovar Hashim Thaci a declarat luni ca va demisiona imediat daca acuzatiile de crime de razboi impotriva sa vor fi confirmate printr-o inculpare oficiala, relateaza AFP. "Daca acuzatiile sunt confirmate, imi voi prezenta imediat demisia din functia de presedinte si voi infrunta aceste acuzatii", a declarat Thaci intr-un discurs catre natiune sustinut luni seara la Pristina. In varsta de 52 de ani, presedintele kosovar a fost pus sub acuzare saptamana trecuta pentru crime de razboi in timpul conflictului cu Serbia (1998-1999) de catre procurorii tribunalului special de la Haga. Hashim…