- Klaus Iohannis susține astazi, 19 octombrie, la ora 18:15, la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, o declarație de presa, a anuntat Administratia Prezidentiala . Declarațiile președintelui vin in ziua in care Romania a inregistrat cel mai negru bilanț al pandemiei COVID. Autoritațile au anunțat marți un…

- Biroul Executiv Național al PNL a decis vineri sa nu inainteze niciun propunere de prim-ministru la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni, daca nu reușește sa contureze o majoritate parlamentara in jurul acestui nume, a transmis PNL intr-o informare de presa citata de Hotnews.„BEx considera ca,…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, marți seara, la Palatul Cotroceni, anunța Administrația Prezidențiala, dupa ce cabinetul condus de Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura . Moțiunea intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!” și inițiata…

- Dupa ce agenția Agerpres a informat miercuri dimineața ca președintele Klaus Iohannis a avut o discutie cu jurnalistii care il insotesc la New York, la Adunarea Generala a ONU, și a transmis ca „il incurajez pe Florin sa continue si sa nu se teama”, președintele PNL Ludovic Orban a spus la Digi24 ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti conducerii Enel Group ca este necesar un efort comun al companiilor din sectorul energetic si al autoritatilor statului, in vederea identificarii celor mai potrivite masuri si instrumente destinate protejarii consumatorilor vulnerabili, dar si firmelor din…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc astazi, 6 septembrie, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Ședința are loc la 12.30, a informat Administrația Prezidențiala.Intalnirea dintre președintele Iohannis și premierul Cițu are loc in contextul…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost…

- Potrivit agendei președintelui facute publice de Administrația Prezidențiala, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține, in aceasta seara, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Declarația este programata sa aiba loc la ora 18:00. Este posibil ca șeful statului sa se refere, in declarația…