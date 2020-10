Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va depune vineri o coroana de flori in memoria victimelor incendiului de acum 5 ani de la Clubul Colectiv. Tot vineri este asteptat ca seful statului sa promulge legea privind acordarea de tratament medical pe toata durata vietii supravietuitorilor tragediei…

- Președintele Klaus Iohannis depune vineri dimineața o coroana de flori in fața Clubului "Colectiv", in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia au murit 64 de oameni.La ora 9:00, șeful statului va merge la clubul Colectiv din București, unde se va reculege in memoria victimelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat marti Curtea Constitutionala in legatura cu legea pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Actul normativ prevede ca permisul de vanatoare poate fi obtinut dupa sase luni de stagiatura si nu dupa un an…

- Președintele Klaus Iohannis sesizeaza Curtea Constitutionala (CC) cu privire la modificarile aduse Legii vanatorii, respectiv reducerea duratei stagiului pentru dobandirea permisului permanent de vanatoare și introducerea unui nou mijloc de practicare a vanatorii, anume cu pasari de prada, potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii vanatorii, respectiv reducerea duratei stagiului pentru dobandirea permisului permanent de vanatoare și introducerea unui nou mijloc de practicare a vanatorii, anume cu pasari de prada,…

- Veste buna pentru supravietuitorii incendiului din clubul Colectiv : statul roman va plati cheltuielile aferente tratamentelor pe toata durata vietii lor. Cu unanimitate de voturi, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat astazi un proiect in acest sens. Astfel, cheltuielile aferente oricaror…

- Ce se intampla azi cu Piedone. Zi importanta astazi pentru noul primar ales al Sectorului 5. Miercuri dupa-amiaza se judeca noul termen la Curtea de Apel București in dosarul Colectiv. Cele doua judecatoare vor da astazi decizia finala. Toata lumea așteapta sa vada care va fi soarta caștigatorului de…

- Președintele Klaus Iohannis, a trimis marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, informeaza Cotroceniul.Amintim ca, pe 15 iulie, Curtea Constituționala a respins , cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate a „Legii…