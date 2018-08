Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe sefii de misiuni si pe consulii generali cu prilejul Reuniunii anuale a diplomatiei romane. Șeful statului a tras astfel un semnal de alarma in privința statului de drept, precizand ca „nu este admisibil ca in anul Centenarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la un hotel de cinci stele din municipiul Sibiu la sedinta Biroului Executiv al PNL, iar la plecare a fost intrebat de jurnalisti daca se teme de suspendare, tema adusa din nou in discutie de liderul PSD, Liviu Dragnea.”Pot sa va raspund…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila vor participa, miercuri, la Palatul Cotroceni, la ședința CSAT, unde vor discuta despre Roșia Montana, dupa ce ministrul Culturii George Ivașcu a solicitat amanarea deciziei privind includerea acesteia in Patrimoniul UNESCO.Chiar daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat marti, in cadrul intalnirii avute cu presedintele Adunarii Generale a ONU, Miroslav Lajcak, ca respectarea dreptului international a constituit si este o constanta pe care Romania doreste sa isi construiasca politica, scrie Agerpres. "Am exprimat, cu ocazia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul intalnirii avute cu presedintele Adunarii Generale a ONU, Miroslav Lajcak, ca respectarea dreptului international este important pentru Romania. "Am exprimat, cu ocazia intalnirii, angajamentul ferm al Romaniei pentru sustinerea ordinii globale…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul finlandez al Afacerilor Externe Timo Soini, care a precizat ca tara sa apreciaza eforturile sefului statului pentru sustinerea statului de drept si a luptei anticoruptie, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a catalogat, marti, drept contraproductiva si proasta declaratia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia statul paralel ar fi finantat de partenerii externi ai Romaniei. "Declaratia este foarte proasta si contraproductiva", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei de la Venetia aflata in vizita la Bucuresti, context in care s-a declarat optimist in legatura cu rapiditatea cu care vor trage concluzii in urma discutiilor.Liviu Dragnea, mesaj special pentru Donald Trump,…