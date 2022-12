Președintele Klaus Iohannis a avut, în 2022, 21 de deplasări externe, care au costat 16,6 milioane lei Presedintele Klaus Iohannis a efectuat, in acest an, 21 de deplasari externe care insumeaza cheltuieli de peste 16,6 milioane de lei. Conform unui raspuns al Administratiei Prezidentiale, la solicitarea AGERPRES, cheltuielile aferente pentru cele 21 de deplasari externe ale delegatiilor oficiale conduse de presedintele Klaus Iohannis, in anul 2022, insumeaza 16.604.678,40 lei. Seful statului a participat, pe 16 februarie, la Paris, la invitatia omologului francez, Emmanuel Macron, la un dineu de lucru informal privind situatia de securitate din Sahel. El a luat parte, pe 17 si 18 februarie, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

