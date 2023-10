Stiri pe aceeasi tema

- Bratul armat al gruparii islamiste Hamas, Brigazile al Qassam, a transmis sambata ca va elibera cei peste 200 de ostatici capturati in timpul incursiunii sale in sudul Israelului pe 7 octombrie daca vor fi eliberati in schimb toti palestinienii detinuti in inchisorile israeliene, informeaza AFP citat…

- Baie de sange in Gaza! Hamas se dezlanțuie 'cu toata forța' dupa atacul Israelului: 'Suntem pregatiți!'Hamas a declarat sambata ca militantii sai din Gaza sunt pregatit'i sa faca fata atacurilor israeliene cu "toata forta", dupa ce armata israeliana si-a extins atacurile aeriene si terestre asupra enclavei…

- Armata israeliana „isi va extinde operatiunile terestre” in aceasta seara in Fasia Gaza, a declarat un purtator de cuvant al armatei, citat de France Presse si DPA. Anterior, armata israeliana a anuntat intensificarea loviturilor sale „in mod semnificativ” vineri seara asupra Fasiei Gaza, in cea de-a…

- Armata israeliana a anuntat miercuri seara ca avioanele sale au lovit Libanul ca masura de represalii pentru lansarea unei rachete sol-aer, transmite AFP, citat de Agerpres."Recent, reteaua de aparare aeriana a armatei israeliene a interceptat o racheta sol-aer trasa din Liban asupra unei drone a…

- Hezbollahul pro-iranian a declarat luni ca a bombardat doua cazarmi israeliene ca raspuns la moartea a trei dintre membrii sai in urma bombardamentelor israeliene asupra unei zone de frontiera din sudul Libanului, pe fondul temerilor de escaladare a violentelor, transmite AFP, citat de Agerpres.Jihadul…

- Hezbollah, mișcarea pro-iraniana, a declarat luni ca a bombardat doua cazarmi israeliene ca raspuns la moartea a trei dintre membrii sai in urma bombardamentelor israeliene asupra unei zone de frontiera din sudul Libanului, pe fondul temerilor de escaladare a violentelor, transmite AFP, conform agerpres.ro.…

- Presedintele israelian Isaac Herzog a declarat ca Iranul este partial responsabil pentru atacul pe scara larga al Hamas, adaugand ca razboiul nu se va incheia rapid, informeaza dpa, relateaza Agerpres."Pacatul de neiertat" nu doar ca a fost "condus de o organizatie terorista criminala","ci si de…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta peste 500 de ținte…