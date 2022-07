Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a avertizat joi Washingtonul si pe aliatii acestuia din Orientul Mijlociu cu privire la orice tentativa de destabilizare in regiune, dupa incheierea unui parteneriat strategic israeliano-american care sa contracareze Teheranul, informeaza AFP.

- O inregistrare video distribuita pe platformele social media arata o noua arma interesanta cu origini necunoscute in dotarea forțelor armate ucrainene. Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker noteaza ca militarii batalionului TDF Melitopol folosesc patru mortiere de 120 de milimetri despre…

- Statele Unite vor consolida relatiile bilaterale cu Israelul si vor intensifica angajamentele in favoarea pacii si securitatii regionale, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu premierul israelian interimar, Yair Lapid. Fii la curent…

- Duminica, 29 mai, spiritele s-au incins intre poliția israeliana și palestinienii care au aruncat cu pietre la complexul Al-Aqsa din Ierusalim, inaintea unei parade care ar putea reaprinde violențele dintre israelieni și palestinieni. Palestinienii au aruncat cu obiecte și au tras cu petarde in interiorul…

- Mii de oameni din Orientul Mijlociu au ajuns la spital din cauza dificultaților de respirație, cauzate de praf și nisip. In Siria, unitațile medicale au stocat recipiente cu oxigen, firmele și școlile au fost inchise in Bagdad, in timp ce Teheranul a suspendat zborurile, iar Kuweitul a oprit traficul…

- Iranul detine unele dintre cele mai mari rezerve de gaze din lume, urmarite de Oman, in speranta de a alimenta industriile consumatoare de energie si fabricile de export de gaze naturale lichefiate (GNL). IRNA a scris ca acordul de relansare a proiectului a fost convenit in timpul unei calatorii in…

- Washingtonul a avertizat Insulele Solomon ca va riposta in consecinta daca China va instala o baza militara permanenta in acest arhipelag din Pacific care a semnat un acord de securitate cu statul chinez, a anuntat vineri Casa Alba. O delegatie americana la nivel inalt care a fost intr-o vizita oficiala…