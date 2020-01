Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.

- "S-a dovedit cu claritate ca nu batem in retragere in fata Americii", a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani dupa tirurile nocturne cu rachete asupra unor baze irakiene utilizate de Washington in Irak, informeaza AFP si DPA. Loviturile din cursul noptii de marti spre miercuri sunt represalii…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Președintele iranian intra in razboiul pe Twitter cu Donald Trump dupa ce liderul american si-a multiplicat mesajele amenintatoare fata de Republica islamica dupa eliminarea, vineri, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.

- Ghidul suprem iranian a condus luni o scurta rugaciune la Universitatea din Teheran in fata sicriului cu ramasitele pamantesti ale generalului Qassem Soleimani, ucis vineri intr-un atac cu drona al SUA in Irak, informeaza AFP. Avandu-i alaturi pe presedintele iranian Hassan Rouhani, presedintele…

- "Martiriul este recompensa pentru munca sa continua in toti acesti ani (...). Cu voia lui Dumnezeu, opera si drumul lui nu se vor opri aici si o razbunare implacabila ii asteapta pe criminalii care si-au murdarit mainile cu sangele lui si cu cel al altor martiri", a subliniat ayatollahul Khamenei pe…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…