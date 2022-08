Președintele Irakului vrea alegeri anticipate: 'Garantează stabilitatea politică și socială' Președintele irakian, Barham Saleh, a incurajat marți organizarea de alegeri legislative anticipate, pentru a soluționa criza politica care a degenerat in aceasta saptamana in confruntari mortale, soldate cu zeci de morți și sute de raniți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

