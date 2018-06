Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni, cu o delegatie a Comisiei de la Venetia. Potrivit agendei sefului statului, intalnirea va avea loc la ora 12,00. Delegatia Comisiei de la Venetia efectueaza, luni si marti, o vizita in Romania pentru a avea un schimb de opinii cu…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la deschiderea Salonului International de Carte Bookfest si il primeste, la Palatul Cotroceni, pe Printul Charles. Potrivit agendei de lucru, seful statului va participa de la ora 12,00 la deschiderea celei de-a XIII-a editii a Salonului International de…

- ”Presedintele Klaus Iohannis ne-a anuntat astazi ca va sesiza CCR si Comisia de la Venetia si sunt doua vesti foarte valoroase pentru democratia din Romania. Presedintele Iohannis este cea mai reprezentativa persoana politica din statul roman, a fost ales direct cu aproape 7 milioane de voturi, ceea…

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare…