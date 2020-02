Presedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura.



Potrivit Administratiei Prezidentiale, in temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constitutia Romaniei, seful statului a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru.

…