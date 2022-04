Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata urari de Paște pentru credincioșii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici. Șeful statului a subliniat și importanța solidarițații in contextul razboiului din Ucraina, spunand ca in aceasta perioada ”sa nu ii uitam pe semenii noștri greu incercați din Ucraina”. ”Transmit tuturor credincioșilor romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici urarea de a sarbatori Invierea Domnului cu sanatate și iubire, in comuniune cu cei dragi. Totodata, ii salut calduros pe credincioșii care celebreaza duminica Floriile, o sarbatoare a bucuriei…