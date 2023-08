Președintele Iohannis merge în Delta Dunării, vineri Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua vineri, o vizita in Delta Dunarii, cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunarii (RBDD), unde se va intalni cu autoritați centrale și locale, reprezentanți ai mediului științific și neguvernamental. Vizita confirma preocuparea președintelui pentru problematicile legate de mediu, conservarea biodiversitații și limitarea efectelor schimbarilor climatice, se arata intr-un comunicat emis de catre Administrația Prezidențiala. „Prin varietatea deosebita a florei și a faunei, Delta Dunarii este un obiectiv de interes major pentru biodiversitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

