- Astazi, la ora 13.15, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei l a decorat pe Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Acesta a fost decorat la final de mandat, cu Ordinul National Steaua Romaniei. Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA la Bucuresti in septembrie 2015,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe viitorul președinte al Consiliului European, Charles Michel, anunța Administrația Prezidențiala.Citește și: SURSE Guvernul a DECIS cu cat se va majora salariul minim - Salariul DIFERENȚIAT pe studii dispare…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, fiind evidentiat cu acest prilej ritmul dinamic al Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, precum si perspectivele de intensificare a cooperarii in domeniul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, context in care s-a discutat si despre aprofundarea cooperarii in domeniul Energiei. "Cei doi oficiali au trecut in revista ultimele evolutii regionale,…

