Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, in care i-a multumit pentru ajutorul oferit de autoritatile tarii vecine pentru pacientii romani bolnavi de COVID-19, care au fost transferati la Szeged si Debrecen. ‘Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a sunat vineri pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, si i-a multumit pentru ajutorul oferit de Ungaria pentru pacientii romani bolnavi de COVID-19, care au fost transferati la Szeged si Debrecen, informeaza Agerpres. „Presedintele Klaus Iohannis i-a multumit prim-ministrului…

- In cadrul unei discuții telefonice cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, i-a mulțumit acestuia pentru ajutorul oferit pacienților romani, bolnavi de COVID-19. „Presedintele Klaus Iohannis i-a multumit prim-ministrului Viktor Orban pentru ajutorul oferit de…

- Președintele Klaus Iohannis l-a sunat vineri pe premierul ungar Viktor Orban și i-a mulțumit pentru ajutorul dat de Ungaria Romaniei prin preluarea și tratatea unor pacienți COVID aflați in stare grava. Cele doua țari au convenit transferul la spitalele din Ungaria a 50 de pacienți care au nevoie de…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a multumit prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, pentru ajutorul oferit de tara vecina pacientilor romani bolnavi de COVID-19, care au fost transferati in cursul zilelor de ier...

- Președintele Klaus Iohannis l-a sunat vineri pe premierul ungar Viktor Orban și i-a mulțumit pentru ajutorul dat de Ungaria Romaniei prin preluarea și tratatea unor pacienți COVID in stare grava. Cele doua țari au convenit transferul la spitalele din Ungaria a 50 de pacienți care au nevoie de terapie…

- 12 pacienți COVID-19 in stare critica vor fi transferați astazi in spitale din Ungaria. Este vorba despre 5 pacienți intubati care vor fi transferați in centrul universitar din Debrecen și 7 pacienți (2 intubați și 5 cu necesar de oxigen) care vor fi transferați in centrul universitar din Szeged. Toți…

- A inceput transferul in Ungaria a unor pacienti bolnavi de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. A început joi, 14 octombrie, transferul din spitale din România în Ungaria a primilor 10 pacienți bolnavi de COVID-19 în stare critica. Ei sunt transferați…