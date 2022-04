Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis afirma, intr un mesaj transmis luni, cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, ca aceasta este una "dintre cele mai importante categorii de forte ale Armatei Romaniei, care desfasoara misiuni complexe, cu un rol esential in asigurarea apararii si securitatii tarii noastre.…

- Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj pentru credincioșii romano-catolici și protestanți care sarbatoresc Invierea Domnului. Șeful statului a scris pe Facebook ca gandurile și rugaciunile noastre se indreapta catre pace, speranța și lumina.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata, tuturor credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici urarea de a sarbatori Invierea Domnului cu sanatate si iubire, in comuniune cu cei dragi. Seful statului i-a indemnat pe oameni sa nu ii uite in aceasta perioada pe „semenii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis duminica dimineața un mesaj de felicitare armatei rusei in ciuda faptului ca presa internaționala scrie despre eforturile acesteia de a intra in Kiev, și despre pierderile suferite. Kievul a rezistat eroic p

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Ziua Dezrobirii Romilor. Șeful statului spune ca lupta cu manifestarile rasiste și xenofobe, depașirea prejudecaților, precum și atingerea egalitații reale de șanse pot fi asigurate prin educație și cultura.

- Oficialii din Ucraina, din domeniul apararii, au declarat ca sunt pregatiți sa riposteze impotriva Rusiei, in contextul in care exista informații ca aceasta ar putea invada fostul stat sovietic in orice moment. Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnii, a declarat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la baza aeriana din Campia Turzii, ca, in procesul de modernizare a Fortelor Aeriene, Romania are in vedere achizitionarea de avioane „de ultima generatie" F-35. „In ceea ce ne priveste, Romania este hotarata sa-si dezvolte si sa-si modernizeze in continuare…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, ca Romania iși va dezvolta in continuare capabilitațile militare conform angajamentelor asumate in cadrul NATO, dupa ce Rusia a transmis ca Moscova nu accepta ca NATO sa stationeze armament…