- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis o scrisoare Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu prilejul aniversarii Zilei Oficiale de Naștere și a celebrarii Jubileului de Platina.

O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații, un astfel de caz fiind semnalat și in Romania. In ultimele zile, in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au continuat sa fie raportate noi cazuri…

- O analiza privind atitudinea romanilor fața de conflictul ruso-ucrainean, facuta pe datele rezultate din studiul Global Web Index (GWI), arata faptul ca peste 70% dintre romani sunt de parere ca UE și NATO ar trebui sa se implice mai mult in razboiul din Ucraina. Referitor la cum vad romanii acest conflict…

- ● Doi din trei romani sunt ingrijorați de posibilitatea extinderii conflictului din Ucraina la nivel global și de utilizarea armelor nucleare. ● Dintre cetațenii celor 17 țari membre NATO care au fost analizate in cadrul studiului, romanii sunt cei mai ingrijorați de evoluția situației financiare.●…