- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la New York, o intrevedere bilaterala cu secretarul general al Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF), Louise Mushikiwabo, in marja participarii la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 va trebui sa devina obligatorie pentru anumite categorii din domenii esentiale, in conditiile in care pandemia evolueaza si numarul de infectari creste, dand ca exemplu personalul medical, transmite Trimisul special al AGERPRES,…

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…

