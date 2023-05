Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de hotarare elaborat de Secretariatul General al Guvernului, de Cancelaria Primului Ministru, de Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, de Ministerul Justiție și celui de Finanțe, stipuleaza creșterea taxelor miniere. Agenția Naționala pentru Resurse Minerale a pus in consultare publica…

- Investitiile nete, care anul trecut au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, demonstreaza impactul pozitiv pe care l-au avut in economia reala masurile pe care Guvernul le-a luat, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Investitorii demonstreaza incredere in economia…

- Coșul minim de consum pentru un trai decent se ridica la 8.659 lei/luna, in 2022, fiind cu 19,7% mai mare decat in anul anterior, potrivit calculelor FES/Syndex și Institutului Național de Statistica (INS).

- Chiar daca nu au muncit nicio zi, romanii primesc pensie de la stat. Exista, insa, și persoane care isi cumpara vechime in munca pentru pensie, in speranta ca vor primi ceva mai multi bani de la stat la batranețe. Anul 2023 a debutat cu majorari de venituri, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care a…

- Ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referința, de la 1 martie, mai mulți romani vor avea venituri mai mari. Legislația privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referința (ISR) a fost modificata in 2021, astfel incat incepand de anul trecut, in fiecare an de 1 martie toate ajutoarele…

- Legislația privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referința (ISR) a fost modificata in 2021. Ca urmare a acestei actualizari, in fiecare an de 1 martie toate ajutoarele sociale care se calculeaza in funcție de acest indicator se majoreaza cu rata inflației.Intrucat in 2022 inflația a…

- Veniturile cresc semnificativ de la 1 martie pentru cateva categorii de romani ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referinta. Legislatia privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referinta (ISR) a fost modificata in 2021, astfel incat incepand de anul trecut, in fiecare an de…

- Astfel, din ianuarie 2023, valoarea alocatiilor de stat pentru copii se indexeaza anual, automat, cu valoarea anuala a inflatiei. In acest an, alocatiile copiilor ar trebui sa creasca cu aproape 14-, valoarea inflatiei anuntate de Institutul National de Statistica (INS) pentru 2022. Prin OUG 126/2021…