- România a avut anul trecut o scadere economica de 3,9%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), care precizeaza ca sunt date semnal. În ultimul trimestru din 2020, scaderea PIB-ului real a fost de 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2019. Fața de trimestrul III,…

- Au trecut treizeci de ani marcați prin schimbari profunde în viața economica, sociala și politica a României, în mod firesc cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre noi, și, evident, pentru societatea româneasca în ansamblu. Într-o perioada relativ scurta…

- Noiembrie 2020, luna in care s-a inregistrat cel mai mare numar de morți din Romania, din 1973 incoace. 34.769 de romani (18.716 barbați și 16.053 de femei) au fost inregistrați ca decedați, indiferent de cauza, in noiembrie 2020, potricit INS (Institutului Național de Statistica). Pana acum, luna cu…

- Productia industriala din Romania a scazut cu 10,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 10,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri, potrivit AGERPRES.…

- Recensamantul populației Romaniei, programat pentru 2021 va fi amanat cu un an din cauza pandemiei. Autoritațile au decis ca este mai bine ca recensamantul sa nu aiba loc anul acesta, pentru ca foarte multe persoane sunt in izolare sau in carantina instituționalizata și recenzorii s-ar putea imbolnavi…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European…

