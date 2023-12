Stiri pe aceeasi tema

- Organizația terorista Hamas a anunțat sambata ca nu va face niciun schimb de ostatici pana ce Israelul nu va inceta focul in Fașia Gaza. In același timp, Israel a anunțat ca Hamas a incalcat acordul pentru armistițiu, de a elibera 15 femei și doi copii, relateaza CNN . Dupa acest anunț, familiile ostaticilor…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a reluat luptele impotriva Hamas in Fasia Gaza, dupa ce a acuzat gruparea islamista palestiniana de incalcarea termenilor unui acord temporar de incetare a focului de sapte zile, tragand in directia teritoriului israelian, relateaza Reuters.

- Acordurile de la Oslo, care ar fi trebuit sa conduca la "coexistenta pasnica" a unui stat israelian si a unui stat palestinian, sunt complet moarte, afirma unul dintre artizanii lor, norvegianul Jan Egeland, scrie Agerpres preluand AFP. Conform fostului diplomat, iesirea din actualul conflict depinde…

- Israelul isi va continua luptele intense din Fasia Gaza timp de cel putin doua luni dupa incheierea "scurtului" armistitiu, a declarat joi ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, citat de media israeliene, transmite dpa, conform AGERPRES.Armistitiul de patru zile dintre Israel si Hamas in…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul va lua in considerare „mici pauze tactice” in luptele din Fașia Gaza pentru a lasa ostaticii sa plece sau ajutoarele sa treaca, dar a respins din nou apelurile la incetarea focului, in ciuda presiunilor internaționale, scrie Reuters.

- Cateva sute de straini și cetațeni cu dubla cetațenie ar trebui sa fie evacuați, joi, din Gaza, dar pe lista nu se afla niciun roman. Luptele feroce dintre militarii israelieni și Hamas continua, intre timp, iar bilanțul victimelor crește de ambele parți. De crescut a crescut și numarul civilor uciși…

- Israelul a revizuit numarul persoanelor rapite de Hamas care se ridica acum la 239. Armata israeliana, care a anuntat ca operațiunile din Fasia Gaza au intrat intr-o noua etapa, a cerut Semilunei Rosii Palestiniene sa evacueze un spital aflat in apropierea actiunilor militare.