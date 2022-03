Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri seara, 2 martie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre situația de securitate in Ucraina și gestionarea fluxului de refugiați din aceasta țara, a transmis Guvernul Romaniei Nicolae Ciuca a vorbit cu Ursula von der…

- Parlamentul Finlandei urmeaza sa dezbata marti o petitie civila pentru organizarea unui referendum privind aderarea tarii la NATO, a informat luni seara prim-ministrul Sanna Marin, citata de AFP. Petitia a intrunit luni cele 50.000 de semnaturi necesare pentru sesizarea Parlamentului. Partidele politice…

- Uniunea Europeana a transmis joi dimineața, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației UE, Josep Borrell, un mesaj ferm pentru Vladimir Putin: Rusia va fi izolata, UE va opri toate bancile din statele membre si va implementa cel mai dur pachet de

- sursa foto: Consiliul European Uniunea Europeana a transmis joi dimineața, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației UE, Josep Borrell, un mesaj ferm pentru Vladimir Putin. Cei doi au transmis ca Rusia va fi izolata cum nu s-a mai intamplat vreodata, iar UE va opri…

- Foreign Policy sesizeaza ca Rusia aplica in Ucraina manualul folosit deja in Georgia: „falsa declarare a retragerii militare, urmata de recunoașterea regiunilor separatiste, este o strategie testata a Kremlinului”. Dar, „spre deosebire de razboiul din Georgia din 2008 și anexarea Crimeii in 2014, Occidentul…

- Opozitia din Ungaria i-a cerut premierului ultranationalist Viktor Orban sa-si anuleze vizita programata pentru 1 februarie in Rusia, unde urmeaza sa-l intalneasca pe presedintele Vladimir Putin, deoarece considera ca aceasta intrevedere afecteaza interesele tarii central-europene, transmite marti EFE.…

- Moldova, Ucraina și Georgia au indemnat Rusia, miercuri, in rezoluția semnata la finalul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles, sa iși retraga trupele de pe teritoriul acestor țari. „Am reamintit ca incercarile de anexare ale Rusiei și ocuparea ilegala a teritoriilor Georgiei (Abhazia…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP. 'UE va raspunde in mod adecvat la orice noua agresiune, inclusiv incalcari ale…