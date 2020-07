Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs, duminica seara, intr-un bloc din Popești-Leordeni. Zece apartamente au fost afectate. Potrivit martorilor, motivul al fi o acumulare de gaze la demisolul unui cladirii.Citește și: Incidente la meciul UTA-Rapid! Antrenorul Dan Alexa s-a BATUT cu fanii UTA: 'Nu stiu ce…

- Tehnicianul echipei Rapid, Dan Alexa, a declarat, duminica seara, ca a fost atacat de suporteri ai echipei UTA dupa meciul de la Arad, el precizand ca fanii intentionau sa il loveasca si ca el a ripostat pentru a se apara, relateaza News.ro.Citește și: Medicul Virgil Musta trage un semnal…

- Tehnicianul echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FC Voluntari, pierdut cu scorul de 0-2, ca oboseala isi spune cuvantul si unii dintre jucatorii sai :parca nu trag in aceeasi directie”, relateaza News.ro.Citește și: Incidente la meciul UTA-Rapid!…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a afirmat, ieri, la Izvorani, ca in momentul de fata, tinand cont de numarul mare de jucatori infectati cu noul coronavirus, are mari indoieli ca Liga I se mai poate incheia pe teren. „ Si cand spun ca am mari indoieli ca aceasta competitie…

- Seful Federatiei Romane de fotbal, Razvan Burleanu, crede ca primul esalon are mari sanse de a nu isi desemna castigatoarea pe teren, dupa ce tot mai multe echipe din campionat lupta cu focare de infectare cu noul coronavirus.

- Presedintele FRF , Razvan Burleanu, a afirmat astazi ca Liga 1 se afla in mare pericol de a nu se mai incheia pe teren. Motivul ar fi, evident, numarul mare de cazuri de Covid-19 in randul echipelor. „Ne-am dorit ca orice competiție sportiva sa poata sa iși desemneze caștigatorii pe teren. In momentul…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a afirmat, vineri, la Izvorani, ca in momentul de fata, tinand cont de numarul mare de jucatori infectati cu noul coronavirus, are mari indoieli ca Liga I se mai poate incheia pe teren. "Cu siguranta asta ne-am dorit inca…

- Presedintele USR Timis, Cristian Mos, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, alaturi de mai multi colegi candidati la CJT, au fost duminica in judet, pentru a discuta cu cetatenii care le pot da voturile. Din discutiile avute, Cristian Mos a aflat ca oamenii isi doresc o schimbare.…