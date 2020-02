Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai vizitat obiectiv in capitala Franței iși va inchide porțile, decizia fiind luata de autoritați de teama ca transportul in Paris sa nu fie perturbat. Turnul Eiffel va fi inchis joi pentru vizitatori din cauza actiunii de greva, in conditiile in care sindicatele se pregatesc pentru o alta zi de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Varsovia, ca va tine cont de interesele celorlalte tari europene in discursul pe care il va pronunta vineri pentru a redefini doctrina de descurajare nucleara a Frantei, informeaza AFP. Dupa iesirea Regatului Unit din UE, Franta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Varsovia, ca va tine cont de interesele celorlalte tari europene in discursul pe care il va pronunta vineri pentru a redefini doctrina de descurajare nucleara a Frantei, informeaza AFP, anunța AGERPRES.Dupa iesirea Regatului Unit din…

- Zeci de persoane au manifestat, vineri seara, in fata teatrului Bouffes du Nord, de la Paris, unde presedintele Frantei, Emmanuel Macron, asista la un spectacol alaturi de sotia sa, Brigitte....

- Zeci de persoane au manifestat, vineri seara, in fata teatrului Bouffes du Nord, de la Paris, unde presedintele Frantei, Emmanuel Macron, asista la un spectacol alaturi de sotia sa, Brigitte, potrivit news.ro.Manifestantii, care se opun sistemului de pensii, au incercat sa intre in interiorul…

- Macron, care a implinit 42 de ani pe 21 decembrie, si al carui prim mandat de presedinte se termina in 2022, a decis, de asemenea, sa nu faca parte, pe viitor, din Consiliul Constitutional francez. Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept pe viata ai acestui Consiliu si primesc o indemnizatie…

- Un cimitir de lânga Strasbourg a fost vandalizat, 107 morminte ale evreilor fiind vopsite cu svastici. Poliția a lansat o ancheta în acest sens, scrie CNN. Ministrul de Interne francez Christophe Castaner, a vizita cimitirul localizat în Westhoffen a declarat cu referire la…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept 'foarte insultatoare' remarca presedintelui francez Emmanuel Macron ca NATO ar fi in 'moarte cerebrala' si si-a exprimat intentia de a discuta cu acesta in decursul zilei de marti cu prilejul summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Londra,…