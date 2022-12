Stiri pe aceeasi tema

- Borje Salming, fostul aparator suedez al echipei Toronto Maple Leafs din Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), a murit din cauza maladiei Charcot, la varsta de 71 de ani, a anuntat fostul sau club, citat de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de interne al Romaniei, Lucian Bode, s-a intalnit aseara cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, și i-a prezentat date actualizate despre modul in care Romania asigura protecția frontierelor sale externe in contextul fluxurilor de migrație de-a lungul rutei balcanice, a informat Agerpres.…

- Ministerul Sportului a anuntat ca suspenda efectele Hotararii adoptate in Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, din data de 15 septembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul Sportului a decis sa suspende efectele Hotararii adoptate in Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, in urma unui control efectuat la inceputul acestei luni, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproape 90% dintre romanii care au mers pe litoral in ultimii 3 ani vor sa revina in vacanța la vara Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Romania a facut ieri un pas enorm pentru salvarea Republicii Moldova din ghearele neo-sovieticilor prin asigurarea necesarului energetic. Prin OUG 138/2022 adoptat de catre guvernul Ciuca, frații de peste Prut vor primi prioritar energie electrica la un preț plafonat, exact ca cel pe care il platesc…

- Alexandru Corneschi, campionul national la maraton, legitimat la CSM Craiova, a precizat, intr-un mesaj postat in social media, ca in ultimele luni nu a primit niciun bn pentru activitatea sa. El s-a declarat dezamagit de tot ce se intampla, mentionand ca Ministerul Sportului va “ingropa de tot atletismul…

- Litoralul romanesc conduce in topul destinațiilor de care turiștii au fost dezamagiți vara aceasta. Romanii spun ca au fost primiți cu cea mai mare ospitalitate in Maramureș și Bucovina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…