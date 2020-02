Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto Fiat Chrysler a anuntat, vineri, ca a oprit temporar productia la uzina sa din Serbia, ca raspuns la epidemia de coronavirus din China, anunta Reuters, potrivit MEDIAFAX.Anunțul producatorului Fiat Chrysler de a suspenda temporar producția la uzina din Serbia este de acest…

- Primarul din Beceni contesta decizia autoritaților buzoiene ca fosta tabara de la Arbanași sa fie destinata unui centru de carantina pentru persoanele cu risc inalt de transmitere a infectiei cu coronavirus. Acesta spune ca masura ar genera un real pericol atat pentru pacienți cat și pentru locuitorii…

- În ședința din acest an, desfașurata astazi, Consiliul Monetar al Bancii Naționale din Filipine a redus cu un sfert de punct procentual (la 3,75%) rata dobânzii, reacționând la impactul pe care îl are în piața noul coronavirus din China. Bancherii centrali filipinezi spun…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 sunt in pericol din cauza coronavirusului. Evenimentul este programat in perioada 24 iulie - 9 august. Toshiru Muto, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, a susținut astazi o conferința de presa in care nu și-a ascuns ingrijorarea in privința extinderii…

- Google iși inchide temporar toate birourile sale din China din cauza epidemiei de coronavirus, a confirmat compania, citata de The Verge. Compania va inchide și birourile Google din Hong Kong și Taiwan. In prezent, activitatea este oricum oprita din cauza vacanței prelungite de Anul Nou Lunar, o masura…

- Ford, Renault si Toyota se numara printre producatorii care si-au inchis fabricile din China din cauza coronavirusului. Cele trei companii au anuntat ca vor relua productia din China pe 10 februarie, scrie Automarket.ro .

- Autoritațile din China au prelungit cu inca trei zile vacanța de Anul Nou, pana pe data de 2 februarie, pentru a incerca sa impiedice raspandirea epidemiei de coronavirus, care a izbucnit inițial in orașul Wuhan. Așa cum era de așteptat, și pe fondul interdicțiilor de calatorie in mai multe orașe din…

- Fostul președinte Ion Iliescu și-a publicat pe blogul personal interviul acordat agenției ruse de stat Tass. Acesta susține ca globalizarea a fost sursa creșterii economice in Romania, datorita multinaționalelor, insa fostul șef de stat ataca ”liberalismul economic deșanțat”, al carui scop este de a…