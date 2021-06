Președintele Estoniei, printre oficialii estoni decorați de Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a decorat mai multi oficiali estoni, printre care se numara președintele Estoniei, Kersti Kaljulaid. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Colan presedintelui Estoniei, Kersti Kaljulaid, in semn de „inalta apreciere pentru contributia exceptionala avuta la promovarea democratiei si securitatii regionale, precum si la aprofundarea si diversificarea traditionalelor relatii dintre Romania si Republica Estonia”. In semn de „inalta apreciere pentru contributia exceptionala avuta la aprofundarea si diversificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

