- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak. In cadrul unui discurs sustinut in Parlamentul de la Ankara, Erdogan a afirmat ca Turcia va continua sa lupte impotriva kurzilor din PKK.…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat, marti, ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un tribunal din Istanbul a dispus arestarea a noua studenti ai Universitatii Bogazici, cel mai bine cotata din Turcia, in urma protestelor desfasurate in luna martie impotriva interventiei militare turce in provincia Afrin din nordul Siriei, transmite miercuri dpa, preluand o stire a agentiei Anadolu.…

- Turcia nu va ezita sa intervina la Manbij daca luptatorii din cadrul militiei kurde ale Unitatilor de protectie a poporului (YPG), considerata de Ankara ca un grup "terorist", nu vor parasi acest oras situat in nordul Siriei, a avertizat miercuri Consiliul national de securitate prezidat de presedintele…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…

- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul. ”Vor plati” Ca umare a incidentului, Președintele Erdogan a reacționat: „Ei vor plati prețul pentru toate…

