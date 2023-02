Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurului din Turcia, președintele Recep Erdogan a anunțat doliu național in țara pentru o perioada de șapte zile. Mii de persoane și-au pierdut viața, iar peste 13.000 au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa impact.

- Turcia, careia Statele Unite si Rusia i-au cerut sa dea dovada de retinere, a continuat sa atace marti mai multe tinte in Siria, dupa noi amenintari din partea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a lansa in curand o operatiune la sol impotriva luptatorilor kurzi din nordul tarii, transmite AFP, citata…