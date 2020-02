Stiri pe aceeasi tema

- Femeile sunt marile perdamte ale repartizarii bogatiei la nivel mondial, iar cei 2.153 de miliardari ai planetei sunt mai bogati decat 60% din populatia lumii, denunta luni intr-un raport ONG-ul Oxfam, relateaza AFP.

- Politia elena a creat, in premiera, un serviciu special "pentru a face fata violentelor domestice" care au inregistrat o crestere de 34,5% in Grecia intre 2014 si 2018, au anuntat luni autoritatile."Violenta domestica, ale carei victime sunt in principal femeile, a luat dimensiuni ingrijoratoare…

- Senatorul Mihai Fifor, secretarul general al PSD, denunta agresarea pe criterii politice a simpatizantilor PSD. Acesta condamna "discursul urii" si face apel la victime sa semnaleze autoritatilor incidentele. "Am primit multe mesaje de la alegatori in decursul acestei zile, care ne semnaleaza…

- In Romania, anul acesta s-au nascut cei mai puțini copii din ultimii șase ani. De asemenea, migrația și mortalitatea ridicata sunt alte doua cauze care reduc tot mai mult populația. Femeile se decid din ce in ce mai greu pana devin mame. Varsta medie la prima naștere era 23 de ani in 2.000 și a ajuns…

- Aproximativ 12 persoane, printre care cel putin sase copii si mamele lor, si-au pierdut viata in urma unui atac armat care a avut loc la granita dintre statele Chihuahuahua e Sonora, in apropiere de frontiera cu SUA. Politia locala crede ca vinovate de masacru sunt cartelurile de droguri din zona. O…