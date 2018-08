Stiri pe aceeasi tema

- Lideri mondiali, Vladimir Putin și Angela Merkel se vor intalni, sambata, in Germania, unde vor discuta despre razboiul din Siria, situatia din Estul Ucrainei si probleme economico-energetice, respectiv construirea si darea in folosinta, gazoductului Nord Stream II, pe sub Marea Baltica, si care urmeaza…

- Primarii unor orase din Germania avertizeaza ca pacea sociala risca sa fie periclitata din cauza sutelor de milioane de euro pe care autoritatile germane le platesc pentru alocatiile a aproape 270.000 de copii ai imigrantilor, inclusiv multi romani. Potrivit Guvernului federal de la Berlin,…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Romania și Bulgaria ca trimit ”sclavi” in vestul Europei, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane și cazuri de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei, in urma carora 16 imigranți au murit, au provocat o dezbatere…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii pentru securitatea si apararea europeana, reflectat in bugetul alocat Apararii, aprobat recent de Congresul SUA, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Bugetul prevede alocari de 12,9 miliarde de dolari…

- În 2019 se prevede crearea Adunarii Parlamentare a „Inițiativei celor Trei Mari”, la care ar putea fi invitata Republica Moldova și Ucraina, transmite IPN cu referire la o știre „Ukrinform”. Informația a fost comunicata de catre mareșalul Seimului Poloniei…

- Fostul ministru al Apararii și-a chestionat publicul de pe Facebook daca a observat ca in Rusia, pe toata durata desfașurarii Cupei Mondiale, a fost o vreme perfecta, iar Romania, Grecia și Bulgaria s-au confruntat cu furtuni puternice care au adus atat pagube materiale, cat și pierderi de vieți omenești.…

- Polonia a propus Statelor Unite sa aiba o prezenta militara permanenta pe teritoriul sau, potrivit unei surse guvernamentale de la Varsovia, relateaza Reuters.Acest proiect ingrijoreaza Rusia, care vede in expansiunea NATO catre frontierele sale un factor de destabilizare a intregii Europe.Guvernul…

- Astazi incepe in București, la complexul Romaero, cel mai mare targ din industria de aparare din estul Europei, Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2018. Evenimentul atrage cele mai mari firme din domeniul apararii, securitații, securitații cibernetice și aeronauticii.