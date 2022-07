Gotabaya Rajapaksa, președintele din Sri Lanka, a avut o tentativa eșuata de a parasi țara. Personalul de la aeroport i-a jucat mai multe feste, motiv pentru care seful de stat a trebuit sa revina la o baza militara. Rajapaksa, care urmeaza sa demisioneze oficial miercuri, dupa luni de demonstrații care i-au cerut sa-și dea demisia, […] The post Președintele din Sri Lanka, PRIZONIER in tara lui: intors de la aeroport! first appeared on Ziarul National .