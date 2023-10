Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de apel București include, in premiera, un copil de opt ani in Programul Național De Boli Rare, ca raspuns la refuzul incredibil al instituțiilor medicale de stat in a oferi tratament medical corespunzator.

- ”Atunci cand am preluat mandatul de presedinte, aveam, ca multi dintre dumneavoastra, o imagine mai mult sau mai putin reala despre institutia suprema de audit din Romania. Si pentru ca nu am vrut ca la baza masurilor pe care mi le-am propus sa stea o perceptie subiectiva, a mea sau a colegilor din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 25 septembrie 2023, urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Cea de-a doua finanțare programatica pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluziva) dintre Romania…

- Camera de Comerț și Industrie Bihor (CCI Bihor), cu suportul Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Serviciului Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la București și Biroului Federal de Investigații (FBI) pentru Romania și Moldova, a organizat in data de 14 septembrie a.c.,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Serviciul Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a organizat in data de 12 septembrie 2023 a.c. o prezentare a Programului SelectUSA și a Summit-ului de Investiții SelectUSA 2024, gestionate de catre Guvernul…

- Justiția italiana refuza din nou Romania. Curtea de Apel din Veneția a respins cererea autoritaților de la București de extradare a lui Matteo Politi, cel care s-a dat drept chirurg estetician la o clinica din Romania. In schimb, barbatul acuzat ca a operat zeci de femei, deși nu avea drept de practica,…

- Gabriela Stanciu, din cadrul DNA Constanta, isi desfasoara activitatea la structura de sprijin a procurorilor europeni.Parchetul European are trei birouri regionale in Romania, la Bucuresti, Cluj Napoca si Iasi. Procuror european din partea Romaniei este magistratul Catalin Laurentiu Borcoman, fost…

- Fostul ministru al finanțelor, condamnat definitiv in luna mai la 6 ani de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani, a fost extradat din Italia și urmeaza sa ajunga la București in jurul orei 16.00, au declarat luni, 14 august, surse judiciare pentru Libertatea.Fost ministru al finantelor,…