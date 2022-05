Stiri pe aceeasi tema

- Construirea ultimului segment, Bacau-Pascani, a fost evaluata ieri la 6,27 miliarde de lei La o zi de la semnalarea intarzierilor pe toate proiectele de autostrada din Moldova de catre fostul secretar de stat iesean de la Ministerul Transporturilor, consilierul iesean al ministrului de resort a anuntat…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat, joi, la Palatul Victoria, impreuna cu premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, cu delegatia Grupului Bancii Mondiale in Romania, condusa de presedintele David R. Malpass, despre necesitatea dezvoltarii parteneriatului bilateral, in contextul provocarilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut implicarea permanenta a ministrilor si secretarilor de stat responsabili in dialogul purtat la nivelul Comisiei Europene in privinta prezentarii jalonelor si tintelor asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), conform calendarului aprobat, pentru…

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat ca deschiderea unor noi fronturi in sfera de interese ale Federatiei Ruse pe teritoriile altor tari ar ajuta foarte mult Ucraina sa lupte impotriva atacurilor rusesti.

- ​In orașul asediat Mariupol, unde oamenii nu mai au curent electric, mancare sau apa, o localnica, Nadejda Sukhorukova, iși povestește viața pe Facebook: „Sunt sigura ca voi muri in curand”. Orașul este supus unui asediu cumplit din partea armatei ruse. Din 27 februarie pana in prezent 80-90 % din cladiri…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a discutat, la Strasbourg, cu Comisarul European pentru Economie, Paolo Gentiloni, despre prelungirea relaxarii regulilor privind deficitul bugetar si finantarea investitiilor in domeniul energiei si in agricultura, in contextul crizei din Ucraina. Discutiile au vizat si…

- Negocierile din Belarus intre delegatiile Rusiei si Ucrainei s-au terminat fara rezultat, urmand ca acestea sa fie reluate in zilele urmatoare. Chiar si in timpul negocierilor, armata rusa a continuat atacurile impotriva principalelor orase din Ucraina, la Kiev avand loc cele mai mari explozii de la…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de luni, un proiect de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). „Prezentul proiect de lege propune o solutie fundamentata pe doua dimensiuni principale: desfiintarea SIIJ; preluarea competentei SIIJ de catre parchetele…