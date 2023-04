Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Credit Suisse, Axel Lehmann, si-a cerut scuze investitorilor pentru prabusirea bancii elvetiene cu o istorie de 167 de ani, in cadrul ultimei sale adunari a actionarilor, care a avut loc marti, in calitate de intreprindere independenta. „Este o zi trista. Pentru voi toti si pentru noi”,…

- Presedintele Credit Suisse, Axel Lehmann, si-a facut marti mea culpa in fata actionarilor pentru ca banca elvetiana nu a putut fi redresata, fiind nevoie de interventia autoritatilor pentru ca Credit Suisse sa fie preluata de rivala UBS Group AG, transmit Reuters și Agerpres.

- Banca de investitii China Renaissance Holdings a anuntat ca va amana publicarea rezultatelor anuale auditate si va suspenda, incepand de luni, tranzactionarea actiunilor la Bursa de la Hong Kong, dupa ce autoritatile de la Beijing l-au luat pe presedintele Bao Fan, pentru a coopera in cadrul investigatiilor,…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, unul dintre cei mai mari investitori globali, a anuntat ca va vota in favoarea pachetului de remuneratie de la UniCredit, transmite Reuters. Al doilea grup bancar italian va avea, in 31 martie, Adunarea anuala a Actionarilor.

- Economia Germaniei este pe cale sa inregistreze o noua contractie in primul trimestru al acestui an, iar inflatia de baza ar putea sa se mentina la un nivel ridicat, chiar daca, pe ansamblu, ritmul de crestere a preturilor va incetini semnificativ in curand, a apreciat luni Banca centrala a Germaniei…

- Acțiunile bancii Credit Suisse au atins miercuri un nou minim istoric, pentru a doua sesiune consecutiva, scazand cu peste 21% cu puțin timp inainte de a fi oprite de la tranzacționare, scrie CNBC. Cel mai mare investitor al Credit Suisse, Saudi National Bank, a declarat ca nu poate oferi bancii…

- Aflat la Buenos Aires, in prima sa vizita internationala de la preluarea mandatului, Lula da Silva a facut aceste declaratii alaturi de presedintele argentinian Alberto Fernandez, un aliat de stanga. El a precizat ca nu exista deocamdata prea multe detalii stabilite in legatura cu ce ar implica o astfel…