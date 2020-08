Stiri pe aceeasi tema

- In orasul chinez Shenzhen, autoritatile au detectat urme de coronavirus intr-un lot de aripioare de pui congelate importate din Brazilia, informeaza joi presa locala citata de EFE și Agerpres.

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Tehnicianul este cel mai nou nume care se adauga pe lista persoanelor din cadrul clubului CFR infectate cu COVID-19. Se extinde focarul de COVID-19 de la CFR Cluj! Fotbalistul Adrian Paun a dat startul infectarilor in…

- Inca un barbat depistat pozitiv pentru coronavirus, dar care a refuzat internarea, a murit acasa, sub privirile familiei. Acesta este al doilea caz inregistrat in Romania, dupa ce miercuri s-a stins din viața un barbat de 46 de ani.

- O romanca ajunsa in Grecia a fost internata intr-un spital din Atena dupa ce a fost confirmata pozitiv pentru coronavirus. Acesta este al doilea caz semnalat de presa elena, intr-o singura zi, primul fiind un turist roman ajuns in Corfu.

- Primarul orasului Hateg, Marcel Goia, a anuntat ca a contractat virusul printr-o postare pe Facebook."In calitate de primar al orasului Hateg, ma simt dator sa va informez ca testul pentru COVID-19, pe care l-am facut zilele trecute, a iesit pozitiv. Va doresc sanatate tuturor si sper ca cei care au…

- Un angajat al magazinului de bricolaj Hornbach din cartierul bucureștean Berceni a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unui e-mail intern transmis in urma cu cateva zile personalului.Reprezentanții magazinului au precizat ca ultima zi de prezența la serviciu a persoanei infectate cu COVID-19 a…

- Un nou caz de infectare cu coronavirus, al doilea, a fost confirmat la Primaria municipiului Brașov. Potrivit primarului municipiului Brașov, și acest al doilea caz era in autoizolare cand a primit confirmarea testului. 16 persoane angajate in Primaria sunt, in acest moment, in autoizolare la domiciliu.…

- Nick Kyrgios a fost unul dintre mari contestatari ai turneului organizat de Novak Djokovic, "baiatul rau" din circuitul ATP luându-se într-o postare de pe Twitter de liderul mondial. Australianul a avut o reacție prompta dupa ce Nole a anunțat ca este pozitiv la Covid-19. Ce…