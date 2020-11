Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, s-a declarat favorabil, luni, crearii unui “Institut european pentru formarea de imami”, dupa ce a adus un omagiu victimelor atentatului islamist comis saptamana trecuta la Viena, informeaza AFP, preluat de Agepres. “Este foarte important sa fim fermi…

- Franta, Austria, Germania si Uniunea Europeana vor organiza marti un mini-summit prin videoconferinta pe tema reactiilor la recentele atacuri teroriste, informeaza Mediafax citând Le Figaro.Reuniunea va fi precedata de o întâlnire, la Paris, a presedintelui Frantei, Emmanuel…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a condamnat atacul terorist din Viena, soldat cu cel puțin un mort și 15 raniți.„Europa condamna cu fermitate acest act laș care incalca dreptul la viața și valorile umane.

- Este data la care s-a incheiat un act international, cunoscut si sub numele de "Dictatul de la Viena", act prin care Romania a fost obligata sa cedeze NV Transilvaniei Ungariei horthyste. Dupa incheierea Primului Razboi Mondial si semnarea Tratatului de la Trianon (4 iunie 1920) prin care se conturase…

- Ungaria a dus in permanența o politica revizionista și revanșarda in perioada interbelica impotriva statelor rezultate in urma dezmembrarii Austro-Ungariei, acumularile de arme din surse italiene fiind apreciabile. A reușit sa-și atraga simpatia unor cercuri asemanatoare din statele totalitare și, la…

- ​Ce poate fi mai plicticos, veți zice, decât un articol despre fonduri europene. Mai ales ca ați auzit și vazut adesea ca atâtea șanse au fost irosite, proiecte întârziate și bani nerambursabili nefolosiți. Și totuși, ceva s-a schimbat în bine, an de an, la nivel local.…