- O delegație, condusa de amiralul Robert Bauer, Președintele Comitetului Militar al Alianței Nord Atlantice (NATO), efectueaza o vizita oficiala la Chișinau, in perioada 15-17 mai curent. Potrivit Ministerului Apararii, in contextul vizitei, amiralul Robert Bauer va avea intrevederi de lucru cu conducerea…

- Plenul Parlamentului European a adoptat astazi, la Strasbourg, suplimentarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova cu pana la 145 de milioane de euro. Scopul sprijinului este sa ajute autoritațile de la Chișinau in a-și acoperi nevoile de finanțare in acest an. In cadrul unei intalniri…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord ramane pentru Romania pilonul de baza al politicii noastre de securitate, a declarat, miercuri, seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer.

- O baza militara moderna va fi construita in apropierea municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii Republicii Moldova, Anatolie Nosatii. Potrivit ministrului, unitatea militara va oferi angajaților Armatei Naționale condiții moderne de studii și antrenamente și va fi folosita pentru…

- Comisia juridica, numiri și imunitați a Parlamentului Republicii Moldova se va convoca in ședința comuna cu Comisia juridica, de disciplina și imunitați din Camera Deputaților a Parlamentului Romaniei. Reuniunea va avea loc joi la Chișinau. O delegație a Comisiei juridice, de disciplina și imunitați…

- Șeful Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naționale, general de brigada Eduard Ohladciuc, a avut, astazi, o intrevedere cu șeful Direcției pentru planuri, politici și strategie al Comandamentului SUA in Europa, general maior Daniel Lasica, aflat intr-o vizita de lucru la Chișinau. In cadrul intrevederii,…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse anunța ca „potrivit informațiilor disponibile, regimul de la Kiev pregatește o provocare armata impotriva regiunii transnistrene, iar ca pretext pentru invazie, se intenționeaza sa se puna in scena un presupus atac al trupelor rusești”, scrie Ziarul de Garda. Anunțul…

- Republica Moldova va beneficia de un pachet de asistența sporit din partea NATO. Decizia a fost aprobata in cadrul reuniunii miniștrilor apararii ai statelor membre NATO, desfașurata la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…