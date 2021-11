Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, afirma ca inainte de dezbaterile privind revizuirea Constitutiei, social-democratii ar trebui sa-si reafirme angajamentul de a respecta Legea fundamentala, tratatele la care Romania este parte, precum si principiile care deriva din caracterul…

- Alexandru Rafila, deputat PSD, a vorbit despre obligativitatea certificatului verde la locul de munca și proiectul care a fost dezbatut in Senat. Potrivit medicului, proiectul respectiv nu se referea la documentul pe care romanii trebuie sa-l prezinte la intrarea in diverse institutii. Certificatul…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 285 de voturi pentru și un vot impotriva, legea prin care prețurile la energie și gaze sunt plafonate. Limita maxima a prețurilor este de un leu pe fiecare kWh de energie electrica consumata și de 0,37 lei pe kWh la gaze, iar plafonarea se va aplica in perioada…

- Conflictul juridic sesizat de președinta Senatului, Anca Dragu, este „halucinant atat ca demers politic, dar mai ales ca argumentație juridica”, afirma senatorul liberal Iulia Scantei, pentru ca solicita CCR sa il oblige pe premier sa rupa „constituțional” coaliția de guverare. Citește și:ccr-eu-cred-ca-vrea-sa-scoata-usr-de-la-guvernare_1995489.html">…

- Premierul Florin Citu susține ca este „foarte important” pentru el ca Secția de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa fie desființata și ca va prezenta in coaliție o soluție. Cițu a spus, la inceputul ședinței de luni seara a coaliției, ca va pune pe ordinea de zi desfiintarea SIIJ.„Venim…

- Social-democratii vor ca venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire sa fie de 1149lei/persoana in cazul familiei sa de 2053 lei in cazul persoanei singure, proiectul Executivului stabilind acest plafon la 810 lei/persoana in cazul familiei si la 1445 lei in cazul persoanei…

- Motiunea prin care Florin Citu candideaza pentru functia de presedinte al PNL se numeste „Romania liberala” , principalele puncte fiind revizuirea Constitutiei, desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, intrarea tarii noastre in Spatiul Schengen si apropierea de moneda euro,…