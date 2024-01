Stiri pe aceeasi tema

- Revolta unui patron: 'Cand angajații iși dau demisia, 1 din 10 ințeleg ce e ala un preaviz!'Mulți patroni reclama lipsa seriozitații angajaților, in special a celor tineri. Problema a fost discutata pe grupul de Facebook Grupul Antreprenorilor din Romania.Patron: „Buna ziua. Am nevoie de cateva sfaturi.…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educatiei Ligia Deca, dupa rezultatele testelor PISA, sa vina cu solutii privind criteriile de performanta in invatamant. El a subliniat ca orice cheltuiala trebuie insotita si de o reforma si sa aiba ca rezultat performanta. "Nu ne putem astepta ca, doar…

- ANALIZA: Un angajat roman dintr-un departament HR pierde 40% din timpul de lucru cu proceduri birocraticeO pondere de 40% din timpul unui angajat din departamentul de resurse umane (HR) este ocupat de birocratia inutila a semnarii si arhivarii documentelor de munca, in lipsa semnaturii electronice,…

- Dupa salariatii caselor de pensii si cei ai caselor de asigurari de sanatate, astazi a venit randul angajaților Inspectoratului Teritorial de Munca sa protesteze. Aceștia au intrerupt programul de lucru timp de doua ore, au ieșit in fața instituției și au afișate diferite mesaje prin care și-au manifestat…

- Angajații de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) din Arad au organizat inca un protest, in aceasta dimineața, pentru a iși exprima nemulțumirile fața de... The post Inca un protest la sediul DSP Arad. Nemulțumirile: salariile și condițiile de munca appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Aproape jumatate dintre angajații romani, indiferent de generația din care fac parte, vor sa nu mearga la birou in zilele de vineri, iar o treime in zilele de luni, potrivit unui studiu care arata ce conteaza cel mai mult pentru salariații din Romania cand vine vorba de job.

- Angajatorii s-au pregatit pentru creșterea volumului de activitate din perioada Black Friday: numarul total de joburi din piața a crescut cu peste 20% in ultima luna Aproape 34.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul lunii octombrie, in creștere cu peste 20% fața de luna septembrie, angajatorii…

- Intr-o societate in care sanatatea mintala și starea de bine devin tot mai relevante pentru angajați și companii, o cercetare realizata in premiera in Romania pe segmentul de sanatate psiho-emoționala releva aspecte semnificative cu privire la utilizarea unor servicii de suport psihologic, dar scoate…