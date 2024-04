Stiri pe aceeasi tema

- NEMULȚUMIRI… Sindicatele afiliate Federației “Solidaritatea Sanitara” au organizat miercuri, o greva de avertisment in unitațile sanitare. Potrivit sindicaliștilor, acțiunea de protest exprima susținerea participanților pentru revendicarile angajaților din Sanatate, intre care creșterea veniturilor…

- NEMULȚUMIRI… Sindicatele afiliate Federației “Solidaritatea Sanitara” au organizat miercuri, o greva de avertisment in unitațile sanitare. Potrivit sindicaliștilor, acțiunea de protest exprima susținerea participanților pentru revendicarile angajaților din Sanatate, intre care creșterea veniturilor…

- Sindicatele afiliate Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” organizeaza, miercuri, o greva de avertisment in unitatile sanitare. Greva de avertisment va avea loc, in intervalul orar 12:00-13:00, in unitatile sanitare publice, la aceasta urmand sa participe membri de sindicat si alti angajati care au semnat…

- O anumita categorie de romani va primi intre 800 lei si 1.000 lei in plus la pensie. Ministrul Muncii a oferit mai multe detalii vis-a-vis de acest subiect. Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii, a adus o veste imbucuratoare pentru pensionarii care și-au dedicat ani intregi lucrand la salariul minim…

- Stresul și burnout-ul reprezinta probleme reale cu care se confrunta o mare parte din angajați in momentul de fața, avand un impact semnificativ și asupra performanței și bunastarii lor. Presiunile constante, deadline-urile și cerințele ridicate pot duce

- In noua lege a salarizarii, bugetarii vor avea un salariu fix caruia i se adauga sporuri și o parte variabila, in funcție de performanța, a explicat joi, la Antena 3, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Salariul la stat va fi compus dintr-o parte variabila, o parte fixa și o parte formata din…

- Angajatii primariilor de comune vor incepe luni actiunile de protest, avand in vedere ca Guvernul nu a tinut cont de solicitarile acestora privind salarizarea, ... The post GREVA DE AVERTISMENT Angajatii primariilor de comune incep de luni greve de cate doua ore first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat ca si-ar dori ca medicii sa fie platiti in functie de performanta si a mentionat ca ar fi normal sa rasplatesti munca pentru ca te demotivezi daca toti angajatii primesc acelasi salariu, potrivit news.ro.Daniel Coriu a fost intrebat,…