- Presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, a sustinut vineri, 30 martie, o conferinta de presa in cadrul careia a facut referire la intalnirea cu reprezentanti ai mediului de afaceri din Romania, care a avut loc in cadrul Colegiului National al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si…

- In 2017, rata medie anuala a locurilor de munca vacante a fost de 1,24%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de 2016. Numarul mediu al posturilor vacante a fost de 60.000, in crestere cu 200 fata de 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). …

- Se confrunta Romania cu un deficit real de personal? Parerile sunt impartite in randul directorilor de spitale de stat si clinici private. O serie de raspunsuri au fost date in cadrul evenimentului HealthCare Trends, organizat de wall-street.ro. 0 0 0 0 0 0

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferința de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Presedintele Consiliului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Doru Buzducea, a afirmat, joi, la Craiova, ca desi sunt 23 de facultati de asistenta sociala in tara si in jur de 40.000 de absolventi, 70% din primarii nu au asistent social. "Din pacate, asistenta sociala este slab dezvoltata…

- Intr-o conferința de presa cu președintele Jean Calude Juncker, președintele Klaus Iohannis a precizat ca in continuare, cel mai important obiect al sau este menținerea independenței justiției. Șeful statului a mai spus și ca va face tot ce ii sta in putința pentru a proteja justiția. In conferința…

- Presedintele Consiliului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Doru Buzducea, a afirmat vineri, la o conferinta desfasurata la Satu Mare, ca doreste sa atraga atentia autoritatilor ca desi in ultima perioada au fost majorate salariile, efortul depus de asistentele sociale nu se regaseste…