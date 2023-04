Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Florii de la Voinești, o tradiție pastrata cu sfințenie de administrația locala și voineșteni, zeci de producatori din județ dar și din județele invecinate, și-au expus marfa iar cetațenii au avut de unde sa aleaga. Administrația locala condusa de primarul Gabriel Danuț Sandu și Constantin…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, unde a ajuns aparatura medicala de ultima generație, la unitatea spitaliceasca sunt in desfașurare investiții de peste 91.000.000 de lei . CJ Dambovița desfașoara cel mai mare program investițional…

- TSD Campia Turzii ataca administrația locala a municipiului, declarand ca „liberalilor” nu le pasa de problemele cetațenilor. TSD Campia Turzii spune ca administrația locala nu ofera interes pentru locuitorii Cartierului Lut, unde podul peste raul Arieș necesita lucrari de intreținere. In acest caz,…

- Administrația locala de la Voinești a demarat in forța ampla acțiune de decolmatare a șanțurilor, direct coordonata in teren de primarul Gabriel Danuț Sandu și viceprimarul Constantin Popa. Se lucreaza in satul Oncești pe strada Școlii. Lucrarile de decolmatare continua in toata comuna, in primul rand…

- Se lucreaza la șanțuri betonate și podețe cu intrare in proprietați, pe DJ 722 in comuna Nucet , o investiție foarte importanta pentru comunitate cu finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare Locala , program inițiat de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, primul program din Romania de…

- Vești bune, a fost semnat contractul de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apa și canalizare in Targoviște, Șotanga Aninoasa și Ulmi, anunțul a fost facut public de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Valoarea acestuia este de aproximativ 7.400.000 de euro și prevede :8,6…

- Administrația de la Voinești este un adevarat exemplu privind activitațile de gospodarire comunala pe care le desfașoara in regie proprie, și in unele situații a dat o mana de ajutor și comunelor invecinate. Primarul Gabriel Danut Sandu si viceprimarul Constantin Popa se ocupa personal in buna desfasurare…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a participat la Ceremonia de predare – primire a comenzii si a Drapelului de Lupta al unitatii la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dambovița. Dupa o activitate de zeci de ani in slujba cetațenilor județului Dambovița, dar și cu participari la misiuni internaționale,…