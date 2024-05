Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au sarbatorit recent 20 de ani de relație, marcand acest moment special intr-un mod semnificativ. Cuplul, cunoscut pentru stabilitatea lor in showbiz-ul romanesc, s-a casatorit in 2012 și au impreuna doi copii, Vlad și Lia. Radu Dragomir mai are un fiu, Barbu,…

- Oana Roman a implinit sambata 48 de ani, iar vedeta a fost surprinsa de la primele ore ale zilei cu daruri și flori de la oamenii dragi. Una dintre prietenele ei a spus ca o invita la un gratar, dar, de fapt, i-a pregatit o petrecere restransa, cu ocazia zilei ei de naștere.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Bogdan de la Ploiești și asta pentru ca mama lui iși celebreaza ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, artistul i-a transmis un mesaj emoționant femeii care i-a dat viața. Iata ce a postat cantarețul de manele pe rețelele de socializare!

- Selena Gomez radiaza de bucurie! Celebra cantareața a postat un mesaj emoționant pentru iubitul ei, cu ocazia zilei de naștere. Ce a publicat cunoscuta artista pentru Benny Blanco, tanarul care i-a cucerit inima.

- Smiley a transmis un mesaj special pentru cele mai importante femei din viața lui, de 8 martie. Artistul a facut o postare emoționanta prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce urare le-a facut cantarețul cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii!

- Dupa ce a ieșit invingatoare din "lupta" cu TAS, la revenirea in țara, Simona Halep a ținut sa transmita un mesaj pentru toți romanii care au susținut-o in tot acest timp, dupa ce la finalul anului 2022 a fost suspendata, fiind gasita pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor. Iata declarațiile…

- Bianca Dragușanu are parte de o petrecere de lux de ziua sa de naștere. Vedeta are alaturi de ea cele mai apropiate persoane, iar surprizele pentru ei nu au putut sa lipseasca. De la decorul de vis, la preparatele ideale, nimic nu a putut sa lipseasca, astfel ca a fost atenta la fiecare detaliu.

- Vica Blochina a transmis un mesaj special pentru Bianca Dragușanu, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Vedeta i-a facut prietenei sale o urare emoționanta. Iata ce a postat pe rețelele de socializare!