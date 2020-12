Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a achiziționat un videolaringoscop ultramodern pentru SMURD. Potrivit președintelui CJ Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, este vorba despre un aparat extrem de util, care reduce la minim riscul de contaminare a personalului medical care manipuleaza calea aeriana…

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs marți pe DN 17, in localitatea Unirea. Potrivit Serviciului Județean de Ambulanța Bistrița-Nasaud, in accident au fost implicate trei autovehicule. In urma accidentului au rezultat patru victime. ”La accident s-au deplasat…

- Stelian Dolha este din nou prefectul județului Bistrița-Nasaud, dupa ce astazi a depus juramantul. Dupa depunerea juramantului, Stelian Dolha este din nou prefectul județului Bistrița-Nasaud, funcție in care a fost numit in ședința de Guvern din 2 octombrie 2020, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. …

- Emil Radu Moldovan este ”cel mai performant președinte de consiliu județean din Romania”, este de parere liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, care a ajuns la Bistrița in ultima zi a campaniei electorale. (PE) Intr-o conferința de presa, Marcel Ciolacu a anunțat ca il susține pe Emil Radu…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Tureni din judetul Cluj. In urma evenimentului rutier, un barbat din Bistrița-Nasaud, dar și o tanara din Turda au fost raniți. Potrivit IPJ Cluj, un conducator auto de 71 ani, din Turda, care se deplasa pe DN1E60, din directia Turda…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a recepționat o noua investiție care vizeaza infrastructura rutiera. Tronsonul de drum care face legatura intre municipiul Bistrița și localitatea Budacu de Jos a fost modernizat, investiția ridicandu-se la circa 8 milioane lei. ”Avem inca un tronson de drum bun, intre…

- Oficial, s-a pus temelia noii Sali Polivalente, fiind montați toți cei 659 piloți forați și cele 97 de pahare prefabricate. Urmeaza montarea celor 97 de stalpi de susținere, 8 dintre ei fiind deja aduși pe șantier, a anunțat președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan. ”O lucrare…

- Un bistrițean, condamnat la inchisoare pentru delapidare și evaziune fiscala și dat in urmarire internaționala, a fost descoperit in Suedia de polițiștii romani. Barbatul a fost extradat și ulterior a ajuns dupa gratii. La data de 10 septembrie, in urma colaborarii polițiștilor din cadrul Centrului…