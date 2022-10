Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden a declarat in cadrul discursului sau de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite, ca Statele Unite sunt decise sa apere democrația in intreaga lume, in urma amenințarilor nucleare lansate marți dimineața de liderul rus Vladimir Putin. Principalele declarații ale președintelui…

- China denunta luni recent declaratii recente ale presedintelui american Joe Biden, care a dat asigurari ca Statele Unite vor apara Taiwanul in cazul unei interventii chineze, iar Beijingul acuza o „grava incalcare” a promisiunilor diplomatice ale Washingtonului, relateaza AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit miercuri in Kazahstan, in prima sa vizita in strainatate de la inceputul pandemiei covid-19, relateaza AFP. Avionul liderului chinez a aterizat miercuri, imediat dupa ora 8.30 GMT (11.30, ora Romaniei) la Nur-Sultan, capitala celei mai mari tari din Asia Centrala.…

- Preturile petrolului a scazut joi la cele mai reduse niveluri din ultimele sase luni, dupa date din SUA care au aratat ca stocurile de titei si benzina au crescut in mod neasteptat saptamana trecuta, in timp ce OPEC+ a anuntat ca isi va creste tinta de productie a petrolului cu 100.000 de barili…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 3,7%, la 96,78 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 21 februarie, data anterioara invaziei ruse in Ucraina. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 4%, pana la…

- Scaderea prețului a fost cauzata de perspectivele pesimiste de creștere economica la nivel global, precum și de anunțata reuniune din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari…

- Preturile petrolului au scazut puternic luni, deoarece datele slabe privind productia manufacturiera din mai multe tari au afectat perspectivele cererii, in timp ce investitorii se pregatesc pentru reuniunea din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta, transmite Reuters. Contractele…

- „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste „limite".…