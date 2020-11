Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de persoane din orasul Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei, au fost testate pozitiv pentru bruceloza, a anuntat guvernul local. Focarul de imbolnaviri a aparut dupa ce o bacterie a fost scapata anul trecut dintr-un laborator al unei companii bio-farmaceutice care produce…

- China se deschide și mai mult și planuiește importuri in valoare de 22.000 mld. dolari, in urmatorul deceniu. Va fi singura economie majora care crește in acest an China va importa bunuri in valoare de peste 22.000 miliarde de dolari in urmatorul deceniu, iar tara va accelera deschiderea sa, in pofida…

- Nimic nu justifica tratamentul la care este supusa minoritatea uigura in vestul Chinei, a criticat vineri adjunctul consilierului in probleme de securitate nationala al Casei Albe, Matt Pottinger, care a denuntat existenta unor ”lagare de concentrare” in regiunea Xinjiang, relateaza Reuters, potrivit…

- China obliga tot mai multi tibetani sa plece din zonele rurale, pentru a participa la diverse formari de tip militar, create recent cu scopul de a-i forma in munca in fabrica, dezvaluie Reuters, informeaza News.ro. Aceasta politica este similara programului implementat in Xinjiang, asimilat de organizatii…

- Un politist newyorkez de origine tibetana a fost inculpat luni pentru spionaj, în timp ce autoritatile americane îl acuza ca ar fi strâns informatii pentru guvernul chinez despre comunitatea tibetana din New York, relateaza CNN și Agerpres. Ofiterul de politie care apartine…

- Taiwanul a declarat luni ca fortele sale armate au dreptul la autoaparare si la contraatac in contextul de 'hartuiri si amenintari', un avertisment ce pare adresat Chinei, care a trimis saptamana trecuta numeroase avioane militare peste linia de demarcatie din Stramtoarea Taiwan, transmite Reuters,…

- SUA 'nu vor ceda niciun centimetru' in zona Pacificului, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Oficialul american a acuzat China, aflat intr-o vizita in Hawaii, ca isi modernizeaza agresiv armata. China nu si-a respectat promisiunile de a se…