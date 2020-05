Stiri pe aceeasi tema

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters."Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt…

- China isi va creste stadiul de pregatire si isi va imbunatati capacitatea de a duce la indeplinire misiuni militare in contextul in care pandemia de COVID-19 are un impact profund asupra securitatii nationale, a declarat marti presedintele Xi Jinping, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a afirmat ca decizia Curtii Constitutionale privind amenzile aplicate pe perioada starii de urgenta afecteaza toata Romania, deoarece statul nu mai are la dispoziție instrumente coercitive prin care sa ia masuri impotriva celor care pun in pericol sanatatea…

- Amplificarea tensiunilor intre China si SUA genereaza probleme si submineaza cooperarea multinationala larga de care este nevoie pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, a declarat joi ambasadorului Uniunii Europene la Beijing, Nicolas Chapuis, intr-o conferinta de presa online, cu ocazia…

- Firma de securitate informatica FireEye din SUA afirma ca spionajul informatic practicat de un grup chinez suspect s-a intensificat de la sfarsitul lui ianuarie, cand epidemia de coronavirus a inceput sa se raspandeasca in afara Chinei, potrivit Agerpres. Raportul FireEye, preluat miercuri de Reuters,…

- Guvernul de la Beijing a cenzurat fraze ce conțineau termeni precum "Xi Jinping raspandire epidemie ", "Pneumonia Wuhan necunoscuta" și "Virusul pneumoniei Wuhan", a declarat Citizen Lab, scrie BusinessInsider. Compania de cercetari a gasit 500 de combinații diferite de cuvinte cheie cenzurate intre…

- Presedintele Mongoliei, Battulga Khaltmaa, si alti oficiali au fost plasati in carantina timp de 14 zile dupa ce au revenit, vineri, dintr-o vizita in China, informeaza presa locala, citata de Reuters, scrie news.ro.Battulga este primul sef de stat care viziteaza China de cand aici au fost…

- Presedintele mongol Battulga Khaltmaa si alte oficialitati din guvern au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile dupa ce au revenit dintr-o vizita in China, a relatat vineri agentia oficiala de presa Montsame, preluata de Reuters. Battulga este primul sef de stat care a vizitat China dupa ce…