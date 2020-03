Preşedintele Chinei a vizitat în premieră Wuhan, epicentrul coronavirusului. Omenirea e aproape să proclame victoria împotriva Covid-19 Coreea de Sud a fost multa vreme a doua cea mai infectata tara din lume, dupa China, insa ultimele date venite de la Seul releva o scadere drastica a imbolnavirilor. Astfel, ultimul bilant indica 131 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai scazut numar de infectii raportat in aceasta tara in ultimele saptamani. 92 dintre cazuri au fost raportate la Daegu, epicentrul coronavirusului din Coreea de Sud. In privinta deceselor, trei noi cazuri au fost anuntate in Coreea de Sud in ultimele 24 de ore, numarul celor infectati ajungand, la nivel national, la peste 7.500. Intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

